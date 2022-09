Plus de 30 000 signatures pour défendre les arbres en centre ville de Pau

La pétition du collectif "Au pied des arbres" et "Pour la Place de la Monnaie" intitulée "Arrêtez le massacre des arbres, écoutez les habitants" a déjà recueilli plus de 30 200 signatures. Le collectif continue de se rassembler tous les dimanches matin sur la Place Gramont pour la faire signer. Une soixantaine de personnes ont encore manifesté lundi soir Place Royale à Pau pour la sauvegarde des arbres juste avant le conseil municipal.

Plusieurs dizaines d'arbres déclassifiés

Les manifestants ont dénoncé les arbres déjà coupés sur la Place de la Monnaie et le Plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine qui en a déclassifié plusieurs dizaines d'autres en particulier 18 tilleuls sur la Place Royale et tous les magnolias de la Place Gramont. "Je ne vois pas l'intérêt d'abattre les arbres sur la place Gramont. Pour voir les arcades ? Pour voir des pierres," s'interroge une paloise mobilisée pour cette cause. C'est contraire à ce qu'on devrait faire maintenant. J'ai des petits enfants, je me bats pour eux."

En introduction du conseil municipal, François Bayrou a démenti "toutes les fadaises sur ce sujet (d'abattage des arbres) qui ne sont" a t-il dit "que des tentatives de déstabilisation politique" en assurant "qu'aucun arbre n'est menacé dans la ville." Le maire annonce un concours d'architectes paysagistes pour la Place Gramont.