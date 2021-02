Près de 400 kg de détritus trouvés lors de la marche de ramassage des déchets à Reims

Par un froid glacial, ils se sont réunis ce dimanche, des sacs-poubelles à la main pour nettoyer la nature. L'objectif des participants, nettoyer le chemin de halage dans le quartier de la Neuvillette à Reims. Ils se sont donnés deux heures pour ramasser les déchets dans cette zone.

Tout est parti de l'initiative de Virginie Mougel, la présidente de Marchons Utile. "On voyait de plus en plus de dépôts sauvages, on en a parlé autour de nous. Petit à petit, les rangs ont grossi. Lors des premières marches, on était entre 25 et 30 et là, aujourd'hui, c'est un franc succès", sourit l'organisatrice.

Ce dimanche 14 février, 64 participants ont fait le déplacement. Leur butin est important, près de 200 kg de verre et entre 150 et 200 kg de tout-venant ont été ramassés selon les organisateurs. Trente minutes à peine après leur départ, leurs sacs étaient déjà pleins. "On est tombé sur une décharge sauvage donc il y a beaucoup de verre", s'exclame Sylvia, une ramasseuse.

On a trouvé pas loin de 500 bouteilles de bière au moins, je pensais en trouver, mais pas autant à même pas 20 mètres du point de départ, donc c'est désastreux. - Mickaël, un ramasseur

"On a trouvé pas loin de 500 bouteilles de bière au moins, je pensais en trouver, mais pas autant à même pas 20 mètres du point de départ, donc c'est désastreux.", complète d'un ton las Mickaël. Pour son cinquième dimanche de ramassage, il alterne déjà les allers et retours, les mains pleines, entre la décharge sauvage et le fourgon prêté par la municipalité.

Des déchets enfouis sous terre

Des déchets à perte de vue. Même après avoir rempli plusieurs poubelles depuis de longues minutes, Thierry Athanase, un des organisateurs, en trouve encore. "Vous voyez encore du verre et c'est notre quotidien un dimanche par mois", déplore-t-il.

Bouteilles en plastique, manteau ou encore écrans d'ordinateurs, il faut parfois creuser pour les trouver. "Tout ça s'est enterré depuis je ne sais pas combien de temps et ça va prendre un temps fou à se détériorer et être détruit par la nature", désespère Thierry. La prochaine marche de ce type aura lieu le deuxième dimanche du mois de mars.