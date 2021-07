VIDÉO - Une centaine d'arbres menacés d'abattage sur la route des vins dans le Minervois

Un collectif d'habitants du Minervois se mobilise depuis plusieurs jours contre le projet du Conseil départemental de l'Aude d'abattre 111 arbres dont certains ont plus de 70 ans. L'objectif est de sécuriser un axe considéré comme accidentogène. Les opposants ne sont pas du même avis.

Quelque 5.370 mètres de chaussée bordée de platanes et de frênes sont sur le point d'être rénovés sur la route des vins dans le Minervois. Mais pour cela, 111 arbres au total, tous alignés le long de cette départementale 610, sont menacés de disparition entre Puichéric et La Redorte dans l'Aude, à la limite de l'Hérault, près d'Olonzac. Ils sont pourtant pour une très grande majorité en très bonne santé. En plein réchauffement climatique, ce projet d'abattage fait bondir les militants écologistes, qui ont organisé le 3 juillet une manifestation dans le Minervois. Ils ont reçu le soutien du GNSA (Groupe national de surveillance des arbres) biterrois.

L'élargissement de la RD610, un sujet extrêmement sensible

Le projet d'élargissement de cette chaussée est vivement dénoncé par les riverains qui ont constitué un collectif. Le collectif des ''111'', comme le nombre d'arbres menacés. Le conseil départemental de l'Aude met en avant l'accidentologie sur cet axe : 11 morts, 35 accidents en l'espace de 20 ans liés à la vitesse, mais pas uniquement.

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

En quittant le département de l'Hérault et en arrivant dans l'Aude, la chaussée est en effet rapidement déformée par le temps et la pluie, ce qui peut surprendre les automobilistes. "La route est certes bosselée, dit une riveraine, mais il suffit d'adapter sa vitesse".

_"_Quand vous roulez en montagne, vous ne roulez pas comme sur une autoroute. Pourquoi les arbres seraient-ils responsable des accidents ?"

Depuis des années, il est prévu de rénover cette route départementale très fréquentée l'été entre Capestang et Carcassonne. "Si l'axe a été entretenu coté Hérault, ce n'est pas le cas dans l'Aude, c'est marquant", ajoute un habitant. Quatre projets sont à l'étude (voir ci-dessous), mais l'abattage de ces arbres âgés de plus de 70 ans est le plus rentable économiquement, à en croire les opposants.

"C'est inconcevable en cette période de réchauffement climatique de prendre une décision comme cela", dit Justine Torrecilla, originaire de la commune de Puicheric et candidate EELV aux régionales.

"J'ai le souvenir de cette route bordée d’arbres jusqu'à Carcassonne. Ils ont tous disparu."

Pour les défenseurs de la nature, des alternatives existent pour renforcer la sécurité des automobilistes, comme la pose de glissières de sécurité, comme c'est le cas dans l'Hérault. "Impossible, selon Tamara Rivel, vice-présidente du Conseil départemental de l'Aude. Il n'y a pas suffisamment d'espace de sécurité entre les arbres et la chaussée. En cas d'accident, les glissières ne permettraient pas d'absorber le choc."

"Des arbres seront préservés, mais impossible de tous les sauver. Nous ferons notre maximum."

Le Conseil départemental de l'Aude travaille sur ce dossier depuis 2015 en partenariat avec la DREAL, l'architecte des bâtiments de France et la préfecture. ''Nous avons cette volonté de coconstruire avec l'ensemble des parties prenantes, ajoute Tamara Rivel. C'est pour cette raison que nous associerons les opposants et les représentants des associations automobiles. Mais l'abattage est incontournable. D’après le rapporteur du projet, nous pouvons sauver une vingtaine d'arbres. Si nous le pouvons, nous le ferons alors."

"C'est inimaginable qu'on puisse les abattre", répond Aude, très attachée à ces arbres. Elle fait partie du collectif de défense des 111.

"Les routes ne vont pas nous sauver du réchauffement climatique. Cela n'a pas de sens qu'on puisse les abattre."

Ce projet est soumis à une enquête publique. Elle est close depuis le 11 juin. Le rapporteur a rendu un avis favorable le lundi 5 juillet. En attendant le feu vert de la préfecture de l'Aude, les opposants ont lancé une pétition déjà signée par plus d'un millier de personnes sur leur site internet ou encore sur leur page Facebook.

S'après eux, cet axe ne serait pas accidentogène, comme veut bien le laisser entendre le Conseil départemental. Ils s'appuient sur des données de l'Observatoire nationale de la sécurité routière. Seuls les carrefours routiers le seraient, mais aucun arbre ne se trouve à proximité.

