Plus de 60 000 grues cendrées sont passées cette semaine dans le ciel du Limousin

Vous les avez peut-être vu et entendu passer dans le ciel. Les grues cendrées ont entamé leur grande migration vers le sud où elles vont passer l'hiver au chaud. Plus de 60 mille de ces oiseaux ont été comptés cette semaine par les nombreux observateurs du Limousin. Parmi eux, Alain Gendeau, véritable spécialiste des Grues cendrées. Interview.

Quelles sont vos observations sur ce passage des grues Alain Geandeau ?

Après quelques semaines durant lesquelles les grues se sont massivement assemblées en Allemagne où les conditions de nourriture et météorologique était favorables à ces grands rassemblements, il y a eu un changement de temps dans la semaine avec un anticyclone et des vents du nord-est qui a provoqué une migration de masse depuis l'Allemagne jusqu'en Espagne en passant par la France. Cette semaine, nous avons eu une migration formidable en Limousin. Les observateurs se sont bien mobilisés pour comptabiliser les grues. Nous avons au minimum 60 mille grues qui ont traversé notre région. Il y a eu de très beaux passages sur le centre de la Haute-Vienne, et un peu à l'ouest et à l'est du département. La Corrèze est toujours un peu à l'écart car un peu trop à l'est par rapport au couloir de passage qui est plus favorable à la Haute-Vienne.

Il faut tout faire pour les préserver

Est-ce toujours le même plaisir pour vous d'observer le passage de ces oiseaux ?

Pour moi, c'est toujours un plaisir formidable surtout en cette période de confinement. J'en ai profité pour inciter toutes les personnes qui peuvent envoyer leurs observations par le biais du portail naturaliste Faune Limousin de compter les grues depuis leurs balcons, jardins ou fenêtres. La grue en Limousin, c'est un oiseau emblématique. Quand elle passe comme ça en grand nombre, elle annonce le froid qui va venir. Et c'est l'oiseau symbole de liberté et de voyage. Symbole de liaison entre tous les peuples des pays qu'elles traversent. Ces beaux oiseaux, il faut tout faire pour les préserver.

Le Limousin, observatoire européen de la migration

Pourquoi est-ce si important de les compter ?

C'est important de les compter parce qu'on s'aperçoit que la population évolue. Sur le couloir ouest, on a une population qui doit être entre 400 et 500 mille oiseaux. Mais avec le réchauffement climatique, j'ai mes collègues du nord de l'Europe qui s'inquiètent un peu. Par exemple en Allemagne, la reproduction n'est pas très bonne depuis un ou deux ans. Cela pourrait avoir des conséquences à l'avenir sur la population totale de ces oiseaux qui pour l'instant se portent bien. Cela permet aussi de collecter des données qui pourront être utilisées plus tard par des chercheurs. Donc c'est important d'observer cette évolution et le Limousin, où il y a toujours eu beaucoup de monde pour s'intéresser au passage de ces oiseaux, est un véritable observatoire européen de la migration. On a une base ornithologique très importante en particulier pour les grues.