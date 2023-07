Plus de 9.000 pommiers arrachés dans le Tarn : l'association écolo ciblée nie en bloc

"C'est complètement foutu." Au milieu du verger, Thierry Fauré le responsable technique du domaine de Fontorbe à Lavaur (Tarn) est dépité. Plus de 9.000 arbres ont été arrachés. "Quand j'ai vu ça j'ai eu les larmes aux yeux", confie-t-il. Le bilan est finalement beaucoup plus lourd qu'annoncé dans un premier temps ce weekend (7.500 arbres). Un acte délibéré : les greffons ont été arrachés à la main, dans la nuit de jeudi à vendredi. Certains élus ainsi que le directeur du domaine Lucas Crosnier pensent qu'il s'agit de militants écolos. L'affaire a pris de l'ampleur ce dimanche, Eric Ciotti a notamment condamné ce qu'il appelle des "terroristes verts" sur Twitter.

Pour l'instant il n'existe aucune preuve de l'implication de militants, une enquête est en cours. Depuis que la direction du domaine a décidé de déconvertir ses parcelles bio en conventionnelle, les tensions avec des riverains et l'association VNE : Vaurais Nature Environnement se sont accrues. L'association qui se revendique comme pacifiste est clairement montrée du doigt. "J'observe simplement qu'il y a eu une manifestation à Lavaur il y a 15 jours [ndlr : elle avait réuni entre 50 et 90 personnes] contre cette entreprise et l'évolution de cette parcelle, explique le maire Les Républicains (LR) de Lavaur, Bernard Carayon. Il y a de quoi être dégoûté."

Aucune preuve

Pour Olivier Chollet, membre de VNE, il s'agit d'une "récupération politique", d'autant plus qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve. "Dans le contexte actuel dès qu'il y a une association qui tente de vivre dans un environnement sain, on est des terroristes. Nous on se défend de ça." Les tensions ne sont pas nouvelles, il y a eu un signalement pour des épandages illégaux en 2021 . Le dialogue entre la direction et l'association avait repris très récemment, après plus d'un an d'interruption. Les échanges semblent aujourd'hui plus difficiles que jamais.