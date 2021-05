"Plus de béton amènera plus de béton", nouvelle journée de mobilisation contre le pont sur le Tech à Céret

La musique se fait entendre à plusieurs centaines de mètres, au niveau de la zone artisanale de Céret, dans le Vallespir. Tout un symbole pour cette journée de mobilisation contre un nouveau pont sur le Tech, et contre beaucoup d'autres gros projets urbains dans la commune. À l'appel de la Confédération paysanne, après avoir manifesté à vélo dans la matinée, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies dimanche 23 mai au Mas Saqué Pollede pour une après-midi festive. C'est précisément là que l'un des piliers du futur pont devrait être construit, prenant la place du mas. Un pont qui devrait relier le sud de Céret à la départementale 115, le tout pour désengorger l'entrée dans la commune selon le Département, porteur du projet.

Le Mas Saqué Pollede se situe juste sur l’emplacement de l’un des piliers du prochain pont sur le Tech. © Radio France - Bastien Munch

Mais ce que craint la Confédération paysanne, c'est la destruction d'une trentaine d'hectares de terres agricoles avec l'arrivée du nouveau pont. "On continue à manger de la terre agricole qui, dans quelques années, va être essentielle pour les générations futures", explique Pascal, porte-parole à la Confédération paysanne et producteur à Reynès, dans le Vallespir. "Pour développer la nourriture de proximité et les circuits courts, il faut absolument qu'on installe des paysannes et des paysans.

"Un système d'omerta"

"Ces terres ne sont pour l'instant pas toutes exploitées mais dans vingt ou trente ans, tout le monde aura besoin de ces terres agricoles pour se nourrir. Alors il faudra vivre ailleurs !", regrette-t-il. Autre crainte de Pascal : que de nouveaux grands projets immobiliers naissent à Céret, portés par la locomotive du pont sur le Tech. "On sait déjà que quand il y a une nouvelle infrastructure routière qui se prépare, il y a toujours d'autres projets, comme celui d'un golf à côté du pont."

Le Mas Saqué Pollede devrait être détruit pendant la construction du nouveau pont. © Radio France - Bastien Munch

La mobilisation contre ce projet de pont à Céret, déjà dans les cartons depuis une dizaine d'années, s'est construite autour de l'association Bien vivre en Vallespire, lancée il y an et demi. "On ne sait rien sur ce chantier", abonde Philippe Bienfait, président de l'association. "Même le maire et l'adjoint qui veulent accéder aux plans n'en ont pas l'autorisation. On est quand même un peu dans un système d'omerta, il n'y a pas de véritable concertation." C'est d'ailleurs ce que demande au département l'association Bien vivre en Vallespire. "L'espoir, ce serait qu'on ait un referendum, qu'on puisse se mettre autour d'une table et évaluer le positif et le négatif", indique Philippe Bienfait. "Ce qui n'a jamais été fait..."