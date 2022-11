Plus de la moitié des cours d'eau et nappes souterraines en mauvais état écologique en Vaucluse

53% des cours d'eau et des nappes souterraines sont en mauvais état écologique en Vaucluse, selon Annick Mièvre, la directrice régionale de l'eau Rhône Méditerranée Corse. En cause : la sécheresse, l'urbanisation et la surconsommation d'eau, pour les besoins domestiques et agricoles. "Souvent les constructions ont empiété sur le lit des rivières" continue la déléguée régionale. "On a des constructions à travers les rivières, parfois des prises pour l'eau potable, pour l'agriculture , ce qui fait qu'on n'a pas des cours d'eau en très bon état". Mais ce qui rend l'eau très rare dans le département, "c'est qu'on prélève plus d'eau que ce que le milieu naturel peut supporter", selon la spécialiste. "On ne laisse pas assez d'eau dans les rivières pour que les espèces aquatiques puissent vivre normalement".

La sécheresse n'est pas terminée malgré l'automne

Les saisons ont été très sèches et arides en Vaucluse, avec très peu de neige en hiver, ainsi qu'un printemps et un été sec. "On est encore dans une période très tendue, particulièrement en Provence" explique Annick Mièvre. "On n'a pas rattrapé les volumes d'eau qui ne sont pas tombés en automne dernier, selon elle. On est très loin d'avoir retrouvé un équilibre, les milieux naturels n'ont pas reconstitué leurs réserves." Le dérèglement climatique change nos apports en eau sur toute l'année : il ne pleut plus en période où le besoin est crucial, quand des épisodes de fortes pluies sont prévus en hiver.

L'automne est pourtant bénéfique pour les ressources en eau : les agriculteurs ont moins besoin d'elles qu'en été. "On a moins de prélèvements aujourd'hui pour les besoins d'irrigation, on n'est plus dans la situation de tension de cet été où on a eu des besoins de restrictions fortes sur certains cours d'eau", argumente Annick Mièvre. De plus, dans le domaine agricole, beaucoup d'efforts ont été faits en Vaucluse, notamment en termes de changements de pratiques d'irrigation. "Des solutions existent, dans le domaine de l'eau potable ou de l'agriculture. L'important maintenant c'est de passer à l'action".