Plus de nature dans le quartier des Couronneries, à Poitiers

Jeudi 25 mai, c'était le clap de fin pour le programme "Plus de nature dans ton quartier". Après un an et demi d'actions diverses et variées, le programme visant à remettre de la nature dans le quartier des Couronneries prend fin. Sous le soleil et dans la bonne humeur.

Les arbres à l'honneur

La thématique choisie par le coordinateur de la LPO, Stéphane Troubat, c'était les arbres. "J'ai retenu l'arbre comme fil conducteur du projet, car l'arbre il a un côté qui rassemble."

Ainsi, les habitants ont pu venir raconter "l'arbre de leur enfance" à la médiathèque du quartier, ou encore planter des haies dans les différents espaces verts pour en apprendre leur vertu.

Les enfants ont eux aussi été mis à contribution avec la participation des trois écoles du quartier, les écoles élémentaires Andersen et Charles Perrault ainsi que l'école maternelle Alphonse Daudet. Un des professeurs, Jean-Philippe Pineau, raconte leur métamorphose : "Au début, les élèves étaient méfiants. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un arbre, pour eux ce n'était pas vivant. Et maintenant, ils sont capables d'observer un paysage avec beaucoup plus d'informations. Avec beaucoup plus d'émotion, aussi."

Apprendre la nature

"L'objectif, c'est de faire connaître la nature, à des personnes qui en sont éloignées, qui ont des préoccupations beaucopu plus urgentes. Mais qui ne connaissent pas les bénéfices que ça peut leur apporter", explique Nadège Lecouturier, qui est en charge du projet à l'échelle nationale.

En tout, 13 quartiers en France bénéficient de ce programme de la LPO, et le quartier des Couronneries de Poitiers a été l'un des premiers : "c'est avec ce quartier-là qu'on a coconstruit la méthodologie qui a ensuite été répliquée dans d'autres quartiers", poursuit Nadège Lecouturier.

Aujourd'hui, le jeudi 25 mai, le projet touche à sa fin. Les élèves et les habitants se sont réunis dans le jardin partagé pour un dernier moment convivial. Mais Stéphane Tourbat l'affirme : d'autres actions pourront être menées a posteriori.