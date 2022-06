Plusieurs bassins versants de cours d'eau placés en vigilance sécheresse en Alsace

En raison du manque de pluie et des fortes chaleurs, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé par anticipation de placer plusieurs bassins versants de cours d'eau en vigilance sécheresse.

Il n'a pas assez plu en Alsace et en raison de la récente vague de chaleur, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé de placer les bassins versants Bruche, Ehn, Andlau, Giessen, Liepvrette, Ill aval, Doller amont, Fecht, Weiss, Lauch, Ill amont, Thur et Doller aval en vigilance sécheresse.

Une mesure d'anticipation

Cet état de vigilance est une mesure d'anticipation. Il n'y a pas de restrictions pour le moment. Les deux préfets ont prévu une réunion du comité de gestion de la ressource en eau le lundi 27 juin.