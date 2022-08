La sécheresse qui sévit en France assèche de nombreux canaux, notamment dans la Marne et les Ardennes. Le canal des Ardennes et le canal entre Champagne et Bourgogne sont notamment fermés. Voies navigables de France évoque une "situation très tendue".

Plusieurs canaux fermés à la navigation dans la Marne et les Ardennes à cause de la sécheresse

Avec 9,7 millimètres de précipitations, soit un déficit d'environ 84% par rapport aux normales, ce mois de juillet 2022 a été le second mois le plus sec jamais enregistré en France depuis le début des mesures, en aout 1958. Une sécheresse qui n'épargne pas la Marne et les Ardennes. Au moins deux canaux sont fermés, partiellement ou totalement : le canal des Ardennes ainsi que le canal entre Champagne et Bourgogne.

"On est en situation très tendue", déplore Voies navigables de France. Avec la fermeture de ces canaux, qui a trois à six semaines d'avance, selon VNF, "même les bateaux de plaisance ne peuvent plus venir", explique Anne-Catherine Laderriere, adjointe au responsable de l'environnement, de la maintenance et de l'exploitation chez VNF Nord-Est.

VNF espère beaucoup de pluie, et vite

"Les activités estivales ne peuvent plus se tenir, les transports de marchandises ne peuvent plus se faire non plus par la voie d'eau", détaille Anne-Catherine Laderriere. Inquiète de cette situation, elle espère désormais qu'il pleuve, de manière suffisamment abondante, pour que "la situation revienne à la normale".

VNF envisage par ailleurs une fermeture totale des canaux champardennais, sans pouvoir donner de date de réouverture pour le moment.