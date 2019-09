Plusieurs centaines de carpes mortes dans un étang morbihannais

Ploemeur, France

Étrange phénomène depuis mardi à l'étang du Symbole sur la commune de Plœmeur (Morbihan). Environ 300 carpes mortes sont remontées à la surface depuis mardi, la situation se dégradant de jour en jour. Les causes de cette mortalité ne sont pas encore connues. Elle peut être due à un manque d'oxygène, à une surpopulation ou à la pollution. Lorient Agglomération réalise des analyses d'eau afin d'analyser les raisons de cette hécatombe. Les services de l'Etat et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du pays de Lorient sont sur place. Des équipes sont mobilisées en ce moment même pour procéder au ramassage des poissons.