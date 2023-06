EN IMAGES - Plusieurs centaines de personnes mobilisées contre les carrière de sable autour de Nantes

Plusieurs centaines de personnes sont réunies à Saint-Philbert-de-Grandlieu, près de la carrière de sable de Saint-Colomban, au sud de Nantes, à l'appel de l'association "La tête dans le sable", en lien avec le mouvement des "Soulèvements de la Terre" et le collectif "Hosto debout". Ils dénoncent l'exploitation du sable des carrières et plus largement l'extraction des ressources naturelles, la bétonisation.

Voitures, vélos et tracteurs défilent en direction de Nantes, pour rejoindre à la mi-journée un autre convoi, parti d'Héric, au nord de Nantes. Le mouvement doit se rassembler avec celui du collectif "Hosto debout", contre le chantier du futur CHU de Nantes. "Nous allons mener des actions de désobéissance civile sur le parcours, c’est pour ça que nous ne l'avons pas dévoilé aux forces de l’ordre", explique Mathilde, des "Soulèments de la Terre", au micro.

Le dispositif engagé par la gendarmerie est conséquent : plusieurs fourgons, un hélicoptère survolant la zone de Saint-Colomban. Un barrage filtrant a aussi été mis en place autour du point de rendez-vous. En effet, ces rassemblements sont interdits par arrêté préfectoral , par crainte de "troubles à l'ordre public".

Depuis les violents affrontements de Sainte-Soline, plusieurs associations sont dans le viseur du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, car considérées comme "éco-terroristes" © Radio France - Leïla Méchaouri

Tracteurs, vélos et voitures font partie du cortège. © Radio France - Leïla Mechaouri