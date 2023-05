Plusieurs communes de l'agglomération du Grand Guéret prennent des mesures de restriction d'eau

Elles préfèrent anticiper ! 19 des 25 communes de l'agglomération du Grand Guéret ont décidé de restreindre l'usage de l'eau sur leur territoire. La Creuse est en vigilance sécheresse depuis début mars et aucune mesure d'interdiction n'a été prise au niveau départemental. Dans l'agglomération du Grand Guéret, les maires s’inquiètent. Les relevés montrent que les captages continuent de baisser ce qui n'augure rien de bon pour les mois à venir. Face à cette situation, les 19 communes ont décidé de sauter le pas et d'interdire d'ors et déjà l'arrosage des jardins entre 8h et 20h ou encore le remplissage des piscines.

Des niveaux inquiétants

Malgré les pluies de ces derniers jours, les réserves d'eau du Grand Guéret sont toujours basses. Sur Guéret, les captages diminuent toutes les semaines. "On est passé de 2.390 m3 la semaine dernière à 2.375 m3 cette semaine explique Eric Corréia le président de l'agglomération et il a 15 jours nous étions à 2.500". Les pluies n'ont pas l'impact espéré. Les sols sont secs et même le niveau de la Gartempe n'est pas remonté. L'agglomération du Grand Guéret a incité les maires à prendre dès à présent des mesures de restriction de l'usage de l'eau. 19 des 25 communes de l'agglomération ont déjà sauté le pas, "les autres vont suivre dans les jours qui viennent" confie Eric Corréia qui veut "anticiper pour essayer de passer un été le plus serein possible". Et il y a urgence renchérit Jacques Velghe le vice-président du Grand Guéret en charge de l'eau car "les niveaux actuels sont semblables à ceux que l'on observe généralement début d'août".

Les communes concernées

Voici la liste des communes de l'agglomération du Grand Guéret qui ont pris des arrêtés de restriction de l'usage de l'eau :

Ajain

Bussière-Dunoise

Glénic

Guéret

Jouillat

La Brionne

La Chapelle Taillefert

La Saunière

Mazeirat

Montaigut-le-Blanc

Peyrabout

Saint-Christophe

Saint-Fiel

Sainte-Feyre

Saint-Sulpice-le-Guéretois

Saint-Vaury

Saint-Victoire-en-Marche

Saint-Yriex-les-Bois

Savennes