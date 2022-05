Plusieurs dizaines de personnes rassemblées à Paris pour protéger les arbres au pied de la Tour Eiffel

Une mobilisation de riverains et de personnalités a occupé le Champ-de-Mars à Paris dimanche 15 mai 2022. Les manifestants demandent "la sanctuarisation des arbres et des jardins" qui se trouvent sous la Tour Eiffel, menacés par un projet immobilier et commercial de la mairie.