Plusieurs feux d'espaces naturels ou agricoles : 56 hectares brûlés dans l'Eure

Pas moins de sept feux d’espaces naturels et agricoles ce vendredi 7 juillet dans l'Eure, dans les communes de Juignettes, Selles, Mélicourt, Gasny, Saint Germain la Campagne, Ailly et du Tronquay. 56 hectares d’herbe, de récolte et de chaume ont brûlé, mais "l’action des sapeurs-pompiers, avec le soutien des agriculteurs (actions déchaumage, apport d’eau) a permis de préserver 6 maisons et de nombreuses parcelles de récolte" souligne le service départemental d'incendie et de secours de l'Eure.

De nombreux moyens mobilisés

186 pompiers de l'Eure sont intervenus ce vendredi. Des pompiers du Calvados et de l'Orne sont venus leur prêter main forte. 45 véhicules de lutte contre les feux de forêt, 9 porteurs d’eau, l’équipe Drone, le soutien sanitaire, la garde mécanique, la chaine de commandement ont été mobilisés.

Un rappel à la prudence

Le SDIS de l'Eure tient à rappeler au respect des consignes de sécurité :