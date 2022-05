Plusieurs foyers privés d'eau depuis mercredi dans le secteur de Châteaubriant, souci bientôt résolu

Une centaine de foyers sont concernés sur trois communes du secteur de Châteaubriant (Loire-Atlantique) : Sion-les-Mines, Mouais et dans une mesure plus faible Derval. Depuis mercredi 4 mai, ces habitations doivent faire sans eau potable. En fait, des travaux de renouvellement du réseau étaient prévus et ont démarré mardi. Le temps du chantier, un système parallèle est mis en place pour alimenter les foyers en eau. Sauf qu'il y a eu un souci de pression d'eau trop forte, avec à la clé des cassures sur ce réseau de substitution.

Retour à la normale en principe ce jeudi fin d'après midi selon Atlantic'Eau

"Il faut tout réparer, cassure par cassure, et des agents étaient au travail y compris la nuit dernière. En principe, en fin d'après-midi, ce jeudi, tout sera réglé", assure Laurent Caderon, le directeur d’Atlantic’Eau, le service public potable en Loire-Atlantique. Il précise que des packs d'eau ont été distribués aux particuliers privés d'eau.