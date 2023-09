Plusieurs infractions relevées lors de l'ouverture de la chasse dans les Bouches-du-Rhône

Le service départemental des Bouches-du-Rhône de l'Office français de la biodiversité s'est mobilisé lors du week-end d'ouverture de la chasse le 10 septembre dernier pour procéder à de nombreux contrôles et plusieurs infractions ont été relevées dans la vallée de la Durance.

ⓘ Publicité

La police de l'environnement est intervenue notamment pour un port d'arme illicite de catégorie C, une personne chassant sans permis et une autre sans assurance. Plusieurs chasseurs ont également été verbalisés pour avoir tué illégalement des Tourterelles des bois, car en raison de la baisse importante sa population nicheuse cette espèce fait l'objet d'un moratoire sur sa chasse depuis 3 années. Les prélèvements de cette espèce constitue une contravention de 5e classe puni d'une amende de 1.500 euros maximum, possiblement assortie de la saisie du gibier, de l'arme et d'un retrait du permis de chasse pour 3 ans maximum.

Des contrôles toute la saison

Le service départemental des Bouches-du-Rhône informe les chasseurs de la région que des contrôles portant sur le respect des règles de sécurité sur les zones de chasse auront lieu régulièrement durant toute la saison.

Pour rappel, il est désormais obligatoire pour tout chasseur en action de chasse au petit gibier (sauf poste fixe matérialisé de main d’homme), de porter une casquette, un brassard ou un gilet orange fluorescent. De même, tous les chasseurs en action de chasse collective au grand gibier (soit à partir de 2) doivent porter un gilet fluorescent et disposer les panneaux réglementaires aux abords des voies publiques.

La sécurité à la chasse doit être une priorité pour tous et les chasseurs en infraction s’exposent à des sanctions en cas de manquement aux règles de sécurité à savoir une contravention de 4ème classe (jusqu’à 450 euros). Des verbalisations ont déjà eu lieu à l’occasion de l’ouverture générale.