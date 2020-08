Plusieurs secteurs de la Haute-Savoie en alerte sécheresse

La préfecture de Haute-Savoie place plusieurs secteurs en alerte sécheresse : l'Arve, amont et aval, Menoge, Dranses et Usses. Depuis le début de l'été, les fortes chaleurs réduisent les débits des cours d’eau et la pluie de ces derniers jours ne suffit pas à compenser le déficit accumulé.