Plusieurs sites contaminés par des polluants "éternels" dans l'Hérault

Des milliers de prélèvements environnementaux ont été réalisés partout en Europe. Pendant près d'un an, Le Monde (article abonnés) a enquêté avec des journalistes de 17 autres médias pour tenter de mesurer le degré de contamination aux PFAS (prononcer "pifasse"), substances per et polyfluoroalkylées. Cette enquête a été appelée "Forever Pollution Project".

ⓘ Publicité

Dans des ustensiles et vêtements du quotidien

Les PFAS, qualifiés de polluants "éternels", sont des composés chimiques de synthèse indestructibles. Résistants à l'eau et à la chaleur, on les retrouve partout : poêles antiadhésives, anoraks imperméables, emballages de kebab, traitements pour l'acné et même dans les mousses anti-incendie. Dans la nature, ils peuvent être présents très loin de la zone où ils ont été émis précise Le Monde, c'est à dire loin des endroits où l'industrie les a rejetés.

Cinq sites pollués à un niveau dangereux dans l'Hérault

Les experts, interrogés dans le cadre de l'enquête, considèrent qu'une contamination est jugée dangereuse pour la santé quand elle dépasse les 100 nanogrammes par litre. Dans la cartographie interactive publiée par le quotidien français, 10 sites sont contaminés dans l'Hérault dont cinq à des niveaux dangereux (17.000 en Europe dont 2.100 à des niveaux dangereux). Ils présentent des concentrations de PFAS entre 500 à 600 nanogrammes par litre. Il s'agit du Vidourle au niveau de Marsillargues (574,8), du Lez à Lattes (574), le Pallas à Mèze (566), la Mosson à Villeneuve-lès-Maguelone (559,3) et le Salaison à Mauguio (537,4).

Au fur et à mesure que des données sur les effets des PFAS sont collectées, le tableau se noircit. Le Monde indique que cela peut passer par une diminution du poids des bébés à la naissance, de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants, par augmentation des risques de cancers du sein ou des testicules ainsi que par une hausse du taux de cholestérol.

Les autorités sanitaires allemande, danoise, néerlandaise, norvégienne et suédoise ont déposé mi-janvier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un projet visant à bannir ces composants, appuyé par d'autres pays dont la France qui a récemment présenté son propre "plan d'action". Un plan jugé trop timide et trop lent par France nature environnement.