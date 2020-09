PNR Brenne : "On ne succède pas à Jean-Paul Chanteguet en claquant des doigts..."

C'est donc Laurent Laroche qui a été désigné vendredi nouveau président du parc naturel régional de la Brenne. Le maire de Bélâbre succède à ce poste à un monument : Jean-Paul Chanteguet, l'ancien député-maire du Blanc occupait cette fonction depuis sa fondation en 1989. Laurent Laroche, conscient de ce lourd héritage, tient a rendre hommage à son prédécesseur et à renforcer les efforts déjà effectués sur différents dossiers. Le chantier est vaste, la gestion du parc est en effet de toucher à tous les sujets. D'abord des dossiers locaux comme la sécheresse, la pisciculture, la chasse mais plus généralement l'environnement, l'éducation ou encore bien sûr l'économie.

Mais c'est sur la vocation première du PNR, c'est-à-dire la préservation de l'environnement, que Laurent Laroche souhaite appuyer : "Mieux protéger la diversité, c'est mieux la connaitre. Je pense qu'il y a encore des efforts à réaliser mêmes si beaucoup de choses ont été faites [...] Il faut plus faire participer les scolaires, mais aussi les habitants [...] La Brenne c'est bien plus que la maison du Parc ! [...] Si on méconnait comment fonctionne la forêt, la nature, les étangs on ne sait pas comment la préserver"

Concilier économie et écologie

Les opposants à Jean-Paul Chanteguet ont parfois critiqué un certain dogmatisme à leurs yeux dans la vision du rôle du PNR estimant que les considérations écologiques primaient parfois au détriment de l'économie.

Laurent Laroche souhaite ne laisser personne de côté : "Mon rôle c'est de mettre tous les acteurs autour de la table pour dégager des solutions aux problématiques [...] Il faut qu'on fasse du développement économique il faut trouver l'équilibre avec l'écologie"