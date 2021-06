Pointe du Courpain : "les incivilités marquent durablement le site", alerte la réserve naturelle de St-Mesmin

La pointe du Courpain, au cœur de la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin, est victime de son succès. Le site abrite une faune et une flore riche et diversifiée, que la surfréquentation des lieux et les incivilités de certains menacent.

La pointe du Courpain est un petit coin de verdure, à une dizaine des kilomètres d'Orléans seulement. Au milieu des arbres, sur cette langue de terre entre la Loire et le Loiret, le chant des grenouilles remplace le bruit des voitures. Le site, qui fait partie de la réserve naturelle de Saint-Mesmin, abrite une biodiversité riche mais fragile.

"La surfréquentation et les incivilités marquent durablement le site", alerte Damien Hemeray, conservateur de la réserve naturelle de Saint-Mesmin. "Ce n'est pas un espace de loisir comme un autre, c'est avant tout un espace naturel classé pour la protection du milieu", poursuit-il. "Les usagers sont les bienvenus à condition de respecter les règles élémentaires."

La réserve naturelle a mis en place des règles à respecter pour protéger la biodiversité du site © Radio France - Cécile Da Costa

Dans la réserve, et donc notamment sur la pointe du Courpain, il est interdit :

de circuler ou de stationner à bord de véhicules motorisés,

d’allumer un feu,

de laisser des déchets,

de se baigner,

de troubler la tranquillité des lieux avec des instruments sonores.

Le problème des déchets

Pour préserver le site, Alain Durand et ses amis ont tout prévu. Venus à vélo, ils repartent avec leur poubelle bien remplie. "Cette fois-ci on a trouvé la pointe très propre", s'enthousiasme Alain Durant, qui connait bien l'endroit. "Maintenant, il faut que les gens soient suffisamment sérieux pour respecter les lieux."

La circulation des véhicules motorisés étant interdite à l'intérieur de la réserve, la plupart des promeneurs sont à vélo © Radio France - Cécile Da Costa

Alors que le dépôt de déchets est interdit sur la pointe, ils sont surpris de ne voir aucune poubelle mise à disposition. Damien Hemeray explique ce choix. "Il y a une dizaine d'année, il y avait des poubelles. Par contre, c'est bien d'en installer quand chacun les utilise", argumente-t-il. "Et puis, il faut aussi relever ces poubelles. A la pointe, on est à deux kilomètres et demi du premier parking donc c'est une logistique compliquée."

La réserve naturelle a donc fait le choix de retirer les poubelles, "pour marquer le fait qu'on est dans un parc naturel, et non dans un parc péri-urbain. Et pour responsabiliser chacun".

Opérations de contrôle

Pour garantir le respect des règles, et notamment s'assurer que personne ne se baigne en cette saison estivale, des agents de la réserve circulent régulièrement. Ils sont là pour sensibiliser les promeneurs, mais peuvent aussi les sanctionner.

Certaines espèces végétales ont disparu de la pointe de Courpain à cause de la surfréquentation © Radio France - Cécile Da Costa

Le dispositif de surveillance va être renforcé cette année, avec l’appui des forces de police et de gendarmerie. Pour matérialiser la fragilité de cet espace et limiter la circulation des véhicules à moteur en période de forte fréquentation, les barrières situées sur la levée (rue de Verdun) et sur le Chemin du Clos Sainton sont fermées pendant l’été.