Poitiers: "l'atelier de désobéissance civile ne contrevient pas au contrat républicain" selon Alternatiba

Un atelier de la discorde s'est installé au Village des Alternatives le samedi et le dimanche 18 septembre à Poitiers, un festival qui propose des solution face aux enjeux sociaux et environnementaux. Une formation à la désobéissance civile suscite la colère du préfet de la Vienne qui a sommé la Ville de Poitiers et Grand Poitiers de retirer leurs subventions à Alternatiba, l'association organisatrice. Pour le préfet, c'est contre le contrat d'engagement républicain, auquel adhèrent les associations qui ne doivent pas, par exemple, troubler l'ordre public.

De son côté, la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy est venue au festival afficher son soutien, en rappelant que l'état souhaite, avec ce contrat, contester la légitimité des associations. Grand Poitiers affiche aussi son soutien.

Une action non-violente et pacifiste

"Il ne s'agit pas de désobéir pour désobéir, c'est un action non violente. Souvenez-vous de Rosa Parks qui a refusé de céder sa place dans le bus" explique Christiane Queyreix, président d'Alternatiba. Une vingtaine de personnes participent à l'atelier, posent des questions aux trois représentants de Greenpeace et Extinction Rébellion Poitiers. "Qu'est-ce qu'une action pacifiste ? Quels sont vos droits et vos devoirs face à la police ? " pointe Louise, membre de XR. C'est justement la question que se pose Dominique qui s'est retrouvée en manifestation, sans savoir quoi répondre aux forces de l'ordre. "Toujours resté poli, calme et patient face aux uniformes" expliquent les activistes. Ici, personne ne se coupe la parole, et écoute attentivement leurs conseils.