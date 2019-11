Poitiers : une collecte de produits phytosanitaires pour se débarrasser des pesticides

Jusqu'au 15 janvier, Veolia et le Grand Poitiers mettent en place une collecte de produits chimiques domestiques qui ne servent plus ou qui sont interdits. A domicile ou aux points de collecte de Poitiers, l'opération permet de réduire la présence de pesticides à la maison

Poitiers, France

Le 15 novembre dernier, Veolia a ouvert son service téléphonique pour collecter les produits phytosanitaires au domicile des habitants. La collecte est désormais effective. Mais attention, la multinationale, en partenariat avec le Grand Poitiers, a aussi installé des points de collecte temporaires.

Les deux premiers points de collecte, place de Montierneuf (de 9h à 14h) et au forum Rivaud (de 14h à 19h), ont donc permis de voir les premiers usagers venir déposer leurs produits inutilisés, périmés, ou interdits (par les législations successives).

Les produits sont rassemblés à Neuville-du-Poitou puis envoyés à Bassens (33) pour y être incinérés © Radio France - Samuel Monod

10h30 du matin. Irène se précipite vers la place Montierneuf, à la recherche du fameux point de collecte. "C'est ici, madame !" lui indique un employé de l'AVSP, la société sous-traitante de Veolia chargée de récupérer les produits. Même pas besoin de sortir de sa voiture, deux hommes lui prennent son sac de déchets. "J'ai beaucoup d'engrais dont je ne me sers plus depuis des années. Des insecticides aussi" affirme Irène. "Je trouve ça super cette opération. Même si je ne suis pas à fond écolo, j'essaye un peu de m'y mettre. Et j'en avais marre d'avoir ces produits au fond d'un placard" raconte-t-elle.

Eloigner les hommes des pesticides

Cette collecte, elle a aussi une dimension environnementale. "Ces déchets, ce sont des déchets dangereux. Ils peuvent paraître anodins parce qu'on les voit traîner au fond du placard ou au fond du garage. Je pense au RoundUp, mais il y en a beaucoup d'autres. Il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas les laisser s'écouler, ni dans son garage, ni dans son lavabo, ni dans la nature" conseille Thomas Royer, responsable du pôle déchets à Grand Poitiers.

La population est d'ailleurs plutôt réceptive. "Il y a une sensibilité qui fait que les gens se questionnent, ils veulent savoir ce qu'on fait des déchets, comment on les collecte, comment on les traite" explique-t-il.

La collecte à domicile est donc ouverte à partir d'aujourd'hui. Il est possible de prendre rendez-vous en appelant au 05 32 18 88 88.

Les points de collecte temporaires (les mercredis entre 14h et 19h) :

- 27 novembre à la mairie de Bel Air

- 4 décembre à la mairie des Couronneries

- 11 décembre à SEVE (Saint-Eloi)

- 18 décembre au Centre d'animation de Beaulieu

- 8 janvier à la mairie des Trois-Cités

- 15 janvier à la mairie de Bellejouanne