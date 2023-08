Poitiers : une opération de démoustication dans le quartier Chilvert mercredi soir

Ce mercredi soir, une opération de démoustication est organisée par l'Agence régionale de santé de la région dans le quartier Chilvert, à Poitiers. Elle vise à éliminer les moustiques tigres présents "dans un lieu fréquenté par une personne atteinte de la dengue, du chikungunya ou du Zika", et qui revient d'Asie du Sud-Est, "afin d'éviter tout risque de propagation du virus dans l'hypothèse où ils auraient été contaminés en piquant cette personne".

ⓘ Publicité

Pulvérisation d'insecticide dès 22 heures

L'opération va se dérouler dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août, à partir de 22 heures. Concrètement, ce sera "une pulvérisation d’insecticide par un véhicule depuis la voie publique", à l'endroit où habite la personne concernée. Ça doit durer environ une heure. L'ARS précise aussi que, pour le moment, aucune circulation de moustique tigre n'a été constatée dans le quartier, et que la démoustication a justement pour objectif de l'éviter.

Les habitants du quartier ont été prévenus via des prospectus déposés dans leurs boîtes aux lettres. Il est notamment recommandé, mercredi à partir de 22 heures, de fermer les fenêtres et ne pas laisser de linge ou jouets pour enfants dehors. Une fois l'opération terminée, l'ARS recommande également de rincer à l'eau le mobiliser dehors, et de "privilégier les activités en intérieur pour les enfants".

Les recommandations de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. - ARS Nouvelle-Aquitaine

Une espèce invasive aidée par la météo

Dans le quartier Chilvert, il faudra également surveiller pendant plusieurs jours les "gites larvaires", comme les coupelles avec un peu d'eau ou arrosoirs d'enfants, qui pourraient permettre la reproduction du moustique.

Cet été, le moustique tigre s'est propagé dans plusieurs département français, aidé par le climat de l'été, puisque l'alternance de fortes chaleurs et de pluie favorise la prolifération de ces nuisibles. "Le moustique tigre évolue dans un périmètre de 150 mètres autour de son lieu de naissance", précise l'ARS, mais peut se déplacer plus loin par exemple via les transports en commun.