Poix-de-Picardie : le projet de réouverture de la rivière fait polémique dans la commune

C'est la zizanie à Poix-de-Picardie, commune d'un peu plus de 2 000 habitants, située au sud de la Somme. La municipalité souhaite végétaliser sa place de la République, et envisage de rouvrir la rivière qui la traverse, enfouie il y a 100 ans. En 2018, la mairie a en effet répondu à un appel à projet porté par l'Etat et le Conseil départemental pour la revitalisation des centre-bourgs. L'avant-projet a été annoncé fin novembre 2022 et le chantier doit débuter en 2024.

Les commerçants de Poix ont mené une opération "ville-morte", ce dimanche 2 avril, malgré la Foire de printemps. © Radio France - Lou Momège

Toutefois, les commerçants autour de la place centrale fustigent ce projet. Entre les travaux et le nouvel agencement de la place, ils craignent de perdre leur clientèle, à cause des difficultés de circulation et du manque de places de parking. "C'est un projet gigantesque, sur deux ans de travaux", s'inquiète Julien Magnier, boucher-charcutier sur la place de la République. Il est aussi à l'origine du collectif Une place pour tous , qui vise à faire annuler la réouverture de la Poix.

La mairie de Poix-de-Picardie se veut rassurante

Pour l'instant, cette initiative est au simple stade de projet et la municipalité assure être encore en réflexion. Elle prévoit également de limiter les travaux au maximum à deux ans, durée qui sera réduite si la rivière n'est finalement pas rouverte. La maire, Rose-France Delaire, se dit ouverte au dialogue, également soucieuse de pénaliser le moins possible ses commerçants.

"Nous allons essayer de réduire la période de travaux. On a aussi présenté des solutions de stationnements pour cette période. Les commerçants seront certainement gagnants après la période de travaux."- Rose-France Delaire, maire de Poix-de-Picardie

Rose-France Delaire, maire de Poix-de-Picardie. © Radio France - Lou Momège

Le projet de revitalisation de la place était initialement évalué à 5 millions d'euros, mais le budget doit être revu à la hausse à cause de l'inflation, selon la mairie. Ce coût inquiète aussi les commerçants, alors que la maire assure que se fixer une limiter, afin de ne pas avoir à augmenter les impôts des habitants.