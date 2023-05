Polémique à après l'abattage d'une parcelle de 15 ares de bois à Héricourt

La petite parcelle de 15 ares, rue Gaulard à Héricourt, a été rasée en quelques heures, au grand dam des propriétaires du bois voisin. "Partout, les villes replantent pour verdir leur centre. A Héricourt, on abat des arbres pour faire un parking. C'est totalement à contre-courant", estime Marie-Jo Pellaton. Cet habitant de l'immeuble le plus proche de la parcelle s'émeut. "Quand on s'est installé ici, on était à deux doigts de pleurer, tellement la vue de ces arbres nous enchantait, avec ce chevreuil qui s'y épanouit. On était comme dans le bois, sans y être".

ⓘ Publicité

Fanny Pellaton, bénévole à la Ligue de Protection des Oiseaux ajoute : "Il y avait ici des chauve souris par dizaines qui nichaient dans l'arbre creux qu'on aperçoit. Hier soir, j'ai repéré un couple de hiboux moyens duc, une espèce protégée, qu'ils se sont permis de sabrer parce qu'ils n'ont pas fait d'étude d'impact". Fanny Pellaton rappelle que toute coupe d'arbres ou de haies est interdite d'avril à juillet, période de nidification.

loading

Pour justifier cet abattage express, le maire d'Héricourt, Fernand Burckhalter, invoque l'argument imparable de la sécurité. Des arbres menaçaient la cour d'école voisine. "La municipalité à décidé de procéder à l'abattage d'urgence d'une dizaine d'arbres dangereux, en raison du risque qu'ils faisaient peser sur les personnes et les biens" . éri

Un arbre a cavité abritait des chauve-souris. © Radio France - Christophe Beck

Le collectif SVP Héricourt (sauvegarde du vivant du pays d'Héricourt) conteste cette santé des arbres. "On voit que le gros arbre le plus proche de l'école, malgré sa cavité au milieu du tronc, présente des feuilles biens vertes. Ce qui prouve bien qu'il était en pleine santé", détaille Daniel Schlatter du collectif.

Dans les deux immeubles voisins de la parcelle rasée, certains habitants approuvent ce projet de parking. "On en a bien besoin, notamment en raison de la proximité de l'école", estime cette habitante. "Ca va nous donner de l'air à la fois pour la vue et pour les circulations", ajoute cet autre habitant.

Le maire, Fernand Burckhalter, ajoute que pour préserver le reste de cet "ilot de fraicheur" en lisière de centre-ville, il a décidé de déclasser le reste de cet espace forestier de 8000 m2 afin qu'il ne soit plus constructible.

loading

loading