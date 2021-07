Polémique en Catalogne après l'énorme incendie qui a ravagé le parc naturel du Cap de Creus

L'intervention des Canadair français aurait-elle permis de lutter plus efficacement contre les flammes ? C'est la question qui fait polémique en Catalogne, une semaine après l'énorme incendie qui a détruit 415 hectares de végétation près de la station balnéaire de Llança, au sein du parc naturel du Cap de Creus. Une polémique sur fond de divergences entre le gouvernement indépendantiste catalan et l'État central espagnol.

Appel téléphonique à Perpignan

Le week-end du 17 juillet, lorsque les pompiers catalans se rendent compte que l'incendie prend des proportions très inquiétantes, avec déjà plusieurs dizaines d'hectares de forêts détruits, le centre de crise catalan décroche son téléphone et appelle la salle de commandement du SDIS à Perpignan, pour demander l'aide des pompiers des Pyrénées-Orientales et l'envoi de Canadair français.

Les deux parties entretiennent d'excellentes relations et donc logiquement, les pompiers français répondent aussitôt de manière positive, mais en précisant que le protocole officiel doit être respecté. Conformément aux accords franco-espagnols de Malaga, c'est l'État espagnol qui doit adresser une demande officielle à la France, car la Catalogne, en tant que région, n'a pas ce pouvoir.

La lutte anti-incendie devient politique

Mais la fin du week-end arrive et dimanche, le SDIS à Perpignan n'a toujours pas reçu de demande de la part de Madrid. Cette attitude est aujourd'hui dénoncée par les autorités catalanes qui évoquent une erreur d'appréciation du gouvernement espagnol sur l'importance de l'incendie.

Le responsable du service en charge de la lutte anti-incendie à la Généralité reproche au gouvernement espagnol d'avoir refusé les avions français et d'avoir opté uniquement pour des moyens étatiques. Les Catalans estiment qu'avec les avions français, le feu aurait été maîtrisé de façon plus rapide. Certains indépendantistes n'hésitent pas à transformer la polémique en affaire politique. "Lorsque nous parlons de la nécessité d'être un pays indépendant, nous parlons également de problèmes comme celui-ci", écrit sur Twitter Laura Borras, la présidente du parlement catalan.

La défense des Espagnols

Madrid de son côté se défend. La ministre de la transition écologique Teresa Ribera estime que les moyens espagnols étaient suffisants, avec notamment des Canadair venus de Saragosse et Majorque, en plus des moyens aériens déjà présents en Catalogne, notamment à Empuriabrava et Reus. La ministre explique que l'espace aérien était de toute façon occupé au maximum et que les avions français auraient mis plus de temps à arriver depuis Nîmes où ils sont stationnés.