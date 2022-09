Polémique sur les déplacements des joueurs du PSG : "II doit y avoir une règle commune" estime François Ruffin

Le trait d'ironie ne passe pas. Interrogé sur les déplacements en avion très émetteurs de carbone de son équipe, l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a expliqué que le club réfléchissait à recourir au "char à voile" à l'avenir. Dans le contexte de réchauffement climatique la séquence est devenue virale, suscitant des réactions indignées. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a notamment interpellé le PSG sur Twitter lundi soir : "Vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables – on en parle ?", a écrit la ministre sur le réseau social. Et ce mardi la Première ministre Elisabeth Borne a appelé les footballeurs de L1 à "prendre pleinement conscience" de la crise climatique.

Invité de Ma France ce mardi sur France Bleu, le député LFI de la Somme François Ruffin a plaidé pour la mise en œuvre d'une "règle commune". "L’ironie de l’entraineur du PSGest à mon avis malvenue", a-t-il commenté au micro de Wendy Bouchard, mais "ça ne doit pas être à la bonne volonté de tel club ou de telle entreprise ou de tel patron d’utiliser ou pas un jet privé", a-t-il ajouté.

La polémique a également fait réagir la Première ministre Elisabeth Borne qui a appelé mardi les footballeurs de Ligue 1 à "prendre pleinement conscience" de la crise climatique. "Je pense qu'il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain mais qui est une réalité maintenant", a-elle déclaré en marge de l'inauguration d'un commissariat à Paris.