Pollens d'ambroisie : la Saône-et-Loire et la Nièvre toujours au niveau maximal

Comme tous les vendredis, Atmo-BFC chargé de la surveillance de la qualité de l'air publie un état des lieux sur la présence des pollens d'ambroisie, hautement allergènes. La Saône-et-Loire et la Nièvre restent au niveau 3, le plus élevé. En Côte-d'Or, on est au niveau 2.