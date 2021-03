Pollens : vigilance élevée en Savoie et en Haute-Savoie

En ce début mars, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique place les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en vigilance orange, soit élevée. Les pollens d'aulne sont légèrement en avance en Pays de Savoie, mais ils sont surtout plus nombreux.

En cause, la météo. Le beau temps de ces derniers jours, "est favorable à la pollinisation" explique Gilles Olivier, ingénieur au RNSA. "Tout comme les températures des mois précédents" ajoute le spécialiste. Les pollens d'aulne font partie de la même famille que les pollens de bouleaux qui arrivent un peu plus tard dans l'année et causent d'importantes allergies. "Lorsque l'on est allergique à l'un, en général on est allergique à l'autre" explique Gilles Oliver, "le nombre important de pollens d'aulne en ce moment en Pays de Savoie, explique pourquoi de nombreux allergiques ont l'impression que leurs symptômes sont en avance par rapport à d'habitude".

Le masque, une protection supplémentaire

Le port du masque en raison de la lutte contre le Covid-19 s'avère donc également utile en cette période pour les personnes allergiques. "Les masques peuvent protéger de la présence du pollen, car il faut savoir que les pollens sont plus gros que les virus. Du coup, si ces masques protègent du coronavirus, il y a de fortes chances qu'ils protègent également des pollens" explique l'ingénieur du Réseau National de Surveillance Aérobiologique. "Au moins, les masques FFP2 et les masques homologués catégorie 1" précise Gilles Oliver.