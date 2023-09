Polluants éternels à Rumilly : bientôt une station aux charbons actifs unique en France pour filtrer les PFAS

Il y a un an, un vrai coup de massue s'abattait sur la ville de Rumilly. Le maire apprenait que l'eau potable était polluée aux PFAS, aussi appelés "polluants éternels" ou perfluorés. Ces composants chimiques très toxiques sont utilisés dans l'industrie pour le téflon, imperméabiliser les vêtements ou encore pour les mousses anti-incendie. Très vite, il a fallu fermer les vannes des deux points de captage qui alimentaient les 16.000 habitants de la ville. Rumilly a été alors raccordée au réseau d'eau potable du Grand Annecy .

Une première en France

Depuis, la ville a cherché des solutions pour traiter les PFAS. Et d'ici un mois, une station de traitement aux charbons actifs va être mise en service. C'est une première en France. Elle va permettre de filtrer ces polluants éternels. "Cette structure est composée de deux grands silos dans lesquels se situent des charbons actifs. Ce sont ces charbons actifs qui vont capturer ces PFAS. Pour l'instant, cette solution de traitement temporaire ne concerne que la nappe de Madrid. Donc aujourd'hui, on va tenter de traiter dans cette nappe là environ 5 millions de litres par jour. C'est énorme. À cette échelle là, effectivement, on est les premiers en France et quasiment en Europe", explique le maire de Rumilly, Christian Heison.

Grâce à cette station de traitement aux charbons actifs, la ville de Rumilly va pouvoir remettre en service son puit de captage situé sur la nappe phréatique de Madrid qui approvisionne 10.000 habitants et les communes rurales aux alentours. La commune restera en partie raccordée au réseau d'eau potable du Grand Annecy.

Quelle solution pour traiter les charbons actifs ?

Mais le maire Christian Heison, met déjà un bémol à cette structure unique en France. Que va-t-on faire de ces charbons pollués aux PFAS ? "On ne peut pas forcément se satisfaire complètement de cette situation. Il faut se rappeler que ce sont des pollueurs éternels, donc nous allons les stocker dans des charbons actifs, des charbons actifs qu'il faudra renouveler d'ailleurs assez régulièrement. Ces charbons actifs, on va les stocker dans des containers. Seulement voilà, en réalisant une production d'eau tout à fait conforme et de qualité, nous allons créer une autre pollution de charbons actifs complètement saturée de PFAS", s'inquiète le maire de Rumilly.

Christian Heison rappelle que "pour l'instant, il n'y a aucun chercheur et aucune entreprise aujourd'hui, en tout cas en France et dans le monde, qui est capable de détruire ce type de PFAS. C'est tout le paradoxe : c'est satisfaisant puisque nous allons retrouver une eau de d'excellente qualité. Mais nous allons quand même créer une autre filière de pollution qui pour l'instant est stockée et qui n'a pas de débouchés connus".

Une mise en service prévue en novembre

A la mi-octobre, une campagne d'analyses va être menée dans cette station de traitement aux charbons actifs avant une mise en service en novembre. Elle devrait permettre de reconnecter le puit de captage de Madrid. Le maire de Rumilly a été auditionné par l'Assemblée nationale et l'académie de médecine. La mission gouvernementale conduite par le député Cyrille Isaac-Sibiille est intéressée par l'expérimentation menée à Rumilly et par les solutions à apporter pour traiter les charbons actifs saturés en PFAS.

