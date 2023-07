Polluants éternels à Rumilly : est-il risqué de se baigner dans le plan d'eau ?

C'est un lieu connu et apprécié l'été à Rumilly (Haute-Savoie). De nombreux habitants du secteur viennent au plan d'eau de la base de loisirs pour se rafraîchir dans l'eau ou simplement se balader. Cet été, la baignade y est autorisée, par l'ARS (Agence régionale de santé), à la différence de l'année dernière. Pourtant, ce plan d'eau se retrouve lui aussi confronté à la problématique des polluants éternels, les "PFAS", qui, on l'a appris il y a quelques mois, ont contaminé le réseau d'eau potable de la ville . Dans un communiqué, des élus écologistes locaux, inquiets du risque encourus, demandent d'interdire la baignade par précaution.

Certains habitants ne s'y baignent plus

Maryline et ses enfants marchent autour du plan d'eau. Mais pas question d'y mettre un orteil. La maman est catégorique : "Non, nous, on se baigne ailleurs. Même si on me dit qu'on peut le faire, moi je suis réticente. Pour les enfants, pour nous. Plein d'amis à moi font de même d'ailleurs". Des préoccupations bien lointaines pour ce jeune, Mickaël. "Cela fait quelques années que je reviens ici tous les étés, et à chaque fois, je me baigne, assume-t-il. Je n'ai jamais eu de problèmes."

Mickaël fait partie des quelques baigneurs ce jour-là. Pas grand monde, des enfants en bas âge surtout. C'est déjà trop pour Pierre-Emmanuel Litaize, d'Europe Ecologie les Verts. "Tous ceux qui se baignent ici s'exposent pour dans 10, 20, 30 ans, s'inquiète-t-il. Ils n'auront alors pas forcément la mémoire de dire "L'été 2023, je m'étais baigné à Rumilly". Quand vous avez un cancer, il n'y a pas une cause unique, elles sont multiples. Il y en a que l'on ne peut pas éviter, celle-là, si, alors, évitons-là."

Pour la mairie, le risque est surtout dans l'ingestion

C'est donc son parti qui alerte : "Ne fermons pas les yeux sur cette pollution invisible mais loin d’être inoffensive" peut-on lire dans le communiqué. Mais pour le maire de Rumilly, tout a été fait dans les règles : "A partir du moment où les instances réglementaires scientifiques autorisent la baignade, j'ai une totale confiance en ces structures. Sinon, tout le monde peut avoir son avis. La dangerosité est surtout portée sur l'ingestion."

Christian Heison voit le risque et l'urgence ailleurs, dans l'eau potable : "Entre une exposition de plusieurs litres par jour, pendant plusieurs années, et le fait de boire une tasse trois fois dans l'année, nous ne sommes pas du tout sur les mêmes échelles". Sollicitée, l'ARS a renvoyé vers la préfecture (qui n'est à ce jour pas revenue vers nous), confirmant simplement qu'aucune réglementation n'existe actuellement pour ces PFAS dans l'eau, aucun seuil limite fixé, à ne pas dépasser.

