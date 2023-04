Polluants éternels à Rumilly : l'élue EELV Fabienne Grébert veut une étude épidémiologique sur les habitants

Les autorités sanitaires ont fait des études sur l'eau potable, sur les poissons des rivières de Rumilly. Il faut aller plus loin ?

ⓘ Publicité

Fabienne Grebet - Absolument. On nous dit que les humains n'ont pas de problème, qu'il n'y a pas de souci. La santé publique ne doit pas être balayée d'un revers de la main et nécessite une étude épidémiologique sur les habitants.

La Métropole de Lyon (concernée avec le site de Pierre-Bénite dans la vallée de la chimie, ndlr) a lancé des études d'imprégnation des tissus humains avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. Cette étude sur l'imprégnation des tissus humains va être utilisée avec le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes Entreprise pour voir s'il y a une corrélation entre la prévalence des cancers et les tissus humains imprégnés de PFAS. C'est là-dessus qu'on a besoin d'informations. On a aussi besoin de transparence. Et aujourd'hui, on en est loin. La préfecture de Haute-Savoie a lancé des études sur Rumilly révélées à l'automne dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? A part la fermeture de ces deux captages d'eau potable, pas grand chose.

La réponse des autorités sanitaires, de la préfecture c'est : le taux de cancer sur le secteur de Rumilly ne justifie pas une étude scientifique...

Moi, j'ai envie de voir des preuves scientifiques de ce qu'on avance parce que s'il n'y a pas de problème avec les PFAS alors à ce moment là, il ne faut pas les considérer comme des composants cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. S'il n'y a pas de problème avec les PFAS, comment expliquer qu'au niveau européen une organisation de plusieurs Etats du nord de l'Europe prévoit qu'il y a environ 15 millions d'Européens qui sont touchés par cette pollution, et que ça coûte entre 50 et 84 milliards d'euros chaque année en terme de budget de santé publique. Et Rumilly échapperait à ça , alors que nous avons des sites qui ont été identifiés, notamment Tefal ? Ce n'est pas pour stigmatiser Tefal, mais Tefal utilise des PFAS depuis des années. On a interdit l'utilisation de certains depuis les années 2000, mais la pollution est là. Comment se saisissons-nous avec réalisme, lucidité et détermination de ce problème ?

Il y a de la recherche à engager pour dépolluer les sites, pour organiser, tester des démarches. Il y a surtout des mesures plus régulières à faire. Le rapport, qui avait été commandé par Barbara Pompili il y a plus d'un an, qui vient de sortir avec beaucoup de retard, montre que la France est très en retard sur les mesures de ces polluants par rapport à la directive européenne qui a été votée en décembre 2020 sur les eaux potables. Cette directive prévoit que nous mesurions 20 typologies de ces polluants perfluorés et nous n'en mesurons que quatre. on en est loin.

Qui doit financer ces études épidémiologiques ?

Aujourd'hui, nous avons un principe fondamental du droit de l'environnement qui dicte toute notre législation. C'est le principe du pollueur payeur. C'est en cours depuis 1972. Mais bien évidemment, nous savons que ce sont des coûts financiers. Nous sommes tous responsables, nous avons tous des poêles Tefal chez nous, et il y a des PFAS partout.

Donc je pense qu'un travail de coopération doit impliquer l'Etat, les collectivités territoriales, les scientifiques, les industriels et les habitants. On doit travailler ensemble dans une logique de transparence pour poser le problème collectivement, se dire qu'on est tous responsables mais qu'on a quand même des industriels qui ont fait des profits pendant des années et qui doivent mettre là prioritairement la main au pot sur la dépollution des sites et sur des actions de recherche qui doivent être cofinancées avec l'Etat pour trouver des solutions de substitution.