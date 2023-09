Polluants éternels : l'Alsace particulièrement touchée

Sommes-nous tous contaminés aux PFAS, les polluants éternels? Ces produits chimiques qui ne disparaissent jamais ou presque, qui vont en tout cas nous accompagner pendant des centaines, voire des milliers d'années. On les retrouve dans les poêles antiadhésives, certains cosmétiques, les textiles imperméables ou des emballages. Ils sont partout mais surtout, ils polluent donc : la nature et notamment l'eau. Pour alerter sur ce sujet, les deux députés alsaciens de la Nupes, Sandra Regol (EELV) et Emmanuel Fernandes (LFI) organisent ce jeudi soir une réunion publique à Strasbourg .

ⓘ Publicité

Grosse concentration le long du Rhin

Il faut dire que l'Alsace est particulièrement concernée : dans l'enquête dévoilée en début d'année par 18 médias européens, dont le journal Le Monde , l'Alsace est constellée de points rouge. Environ 150 points concentrés autour du Rhin et de la frontière avec l'Allemagne et la Suisse qui témoignent d'une pollution dans des points d'eau, des eaux souterraines ou de surface. En cause : la présence de nombreuses industries, mais aussi la géographie : les polluants éternels sont très présents dans le Rhin et dans les cours d'eau aux alentours.

L'Alsace est constellée de points rouges sur la carte réalisée par le journal Le Monde - (capture d'écran)

Et ce n'est pas sans risque pour la santé : diabète, obésité, cancers, perturbateurs endocriniens, perturbations du système immunitaire, troubles dans le développement du fœtus, la liste est longue. "Surtout, ces polluants s'accumulent au fil des années dans le corps" explique Stéphane Vuilleumier, enseignant-chercheur en microbiologie à l'université de Strasbourg qui va participer à la réunion publique. Via l'eau donc mais aussi l'air et la nourriture.

Des Strasbourgeois testés?

Au mois de juin, 13 députés du groupe Europe Ecologie Les Verts ont fait tester une mèche de leurs cheveux pour voir s'ils contenaient des polluants éternels. Résultat : ils ont tous été positifs . Sandra Regol, la député EELV de Strasbourg voudrait faire la même expérience d'ici la fin de l'année avec plusieurs habitants de sa circonscription.