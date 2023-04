Ile-de-France : la pollution a baissé en 2022 mais reste à des niveaux encore trop élevés

La pollution de l'air a baissé l'an dernier. Mais pas assez pour permettre aux Franciliens de respirer un air sain, selon le bilan annuel présenté ce jeudi par Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France. "La qualité de l’air poursuit globalement son amélioration entamée depuis deux décennies", observe Airparif. "Le nombre de jours d’épisodes de pollution enregistré en 2022 est d’ailleurs le plus faible de l’historique avec 10 jours".

Néanmoins, 40.000 Franciliens (contre 60.000 en 2021) sont toujours exposés à des concentrations dépassant la valeur limite réglementaire française et européenne pour le dioxyde d’azote, un polluant émis principalement par le trafic routier. Logiquement, ce sont les voisins des grands axes de circulation de l'agglomération parisienne (périphérique et autoroutes) qui sont les plus touchés.

Le bilan est meilleur est pour les particules fines PM10. "Pour la première fois, aucun Francilien n’est exposé à un air dont la concentration dépasse la valeur limite réglementaire", note Airparif, alors qu'un peu moins de 1000 Franciliens étaient concernés en 2021. Cette baisse a été favorisée par des conditions météorologiques globalement favorables à la dispersion de la pollution de l’air, ainsi qu’à des températures clémentes cet hiver qui ont limité l’usage et donc les émissions du chauffage.

En revanche un polluant continue d'augmenter : l'ozone. Ce gaz, qui se forme sous l'effet de la chaleur, augmente avec le réchauffement climatique explique Airparif.

Des taux de pollution encore trop élevés

Mais cette amélioration est toutefois à nuancer. Les réglementations française et européenne sont moins strictes que celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et si on s'en réfère aux normes de l'OMS, la quasi totalité des habitants de la région est soumis à des niveaux de pollution supérieurs à ses recommandations, ce qui qui entraîne chaque année 7.900 décès prématurés.

La réglementation pourrait toutefois évoluer. La Commission européenne a proposé d'abaisser les seuils des valeurs limites réglementaires, pour se rapprocher des recommandations de l'OMS, sans toutefois s'aligner complètement dessus précise Airparif.