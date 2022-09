Pollution à Grenoble : réduire encore le trafic routier est "nécessaire pour améliorer la qualité de l'air"

L'Etat pourrait bientôt être condamné à nouveau pour ne pas agir assez vite contre la pollution de l'air, c'est l'avis du conseil d'Etat. Mais ce dernier note aussi une vraie amélioration à Grenoble depuis 2017. Gladys Mary, correspondante territoriale d'ATMO en Isère est l'invitée de France Bleu.

L'État français sera-t-il encore condamné pour ne pas avoir agi assez vite contre la pollution de l'air ? Le rapporteur public du Conseil d'Etat - dont les avis sont généralement suivis par les juges - a demandé cette semaine le versement de 20 millions d'euros supplémentaires, après une première condamnation l'an dernier. En revanche, dans son avis, le Conseil d'État note qu'à Grenoble, la situation s'est bien améliorée depuis 2017. "On a des concentrations qui ont fortement réduites", confirme sur France Bleu Isère Gladys Mary, correspondante territoriale d'ATMO en Isère, l'organisme chargé de contrôler la qualité de l'air.

France Bleu Isère : le conseil d'Etat salue une vraie amélioration de la qualité de l'air à Grenoble ces dernières années. Est-ce le cas ? Est-ce aussi ce que vous mesurez ?

Gladys Mary : Alors, c'est ce que nous mesurons effectivement sur nos stations, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Isère et notamment sur l'agglomération de Grenoble. Notamment pour le dioxyde d'azote, polluant sur lequel on était en contentieux ces dernières années. On a des concentrations qui ont fortement réduites et qui sont donc passées en dessous du seuil réglementaire européen des 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle.

Vous parlez du dioxyde d'azote. C'est le polluant qui a le plus baissé ? Quels sont plus largement les polluants qui ont le plus baissé ?

Il y a différents polluants qui ont beaucoup baissé ces 20 dernières années. On a une tendance de fond de l'ordre de 30 à 50 % de diminution des polluants. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que les actions en place ont des effets. Les polluants qui ont le plus baissé sont notamment le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules fines. Mais ça reste quand même des polluants sur lesquels on a encore des enjeux.

Et à l'inverse, quels sont les polluants qui persistent le plus alors ?

Les mêmes en fait. Ces polluants-là ont baissé mais persistent quand même. On est sur des niveaux qui sont certes en-dessous des seuils réglementés par l'Europe. Par contre, on reste au-dessus des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on reste sur des concentrations dans l'air qui ont un impact sur notre santé au quotidien, sur l'air qu'on respire et qui peuvent avoir, par exemple, des impacts sur le développement de cancers, de maladies cardiovasculaires, de développement de fœtus. Ce sont des polluants - notamment les oxydes d'azote et les particules fines - qui ont le plus d'effet sur la santé par rapport aux concentrations qu'on respire encore dans notre quotidien.

Et quelles sont les sources d'émissions de ces polluants aujourd'hui encore ? Vous l'avez dit, on les a beaucoup diminué, mais il en reste encore un certain nombre. Du fait du trafic routier, du chauffage au bois ?

Exactement. Les dioxyde d'azote sont en grande majorité émis par le trafic routier et puis encore en partie par l'industrie, malgré les efforts qui ont eu lieu ces dernières années. Et sur les particules fines, ce polluant qu'on voit l'hiver sur Grenoble, ce petit nuage gris que tout le monde connaît bien - un des seuls polluants qu'on voit à l'œil nu - elles sont émises en grande partie par le chauffage au bois non performant : les cheminées à foyer ouvert, les poêles d'ancienne génération, etc. Tous ces équipements-là vont émettre beaucoup de particules fines lors de la combustion, en plus d'avoir un rendement assez faible. Et quand en plus vous brûlez du bois de mauvaise qualité, qui n'est pas assez sec ou de mauvaises essences de bois, vous allez avoir un taux de particules fines important qui va être émis à la fois dans votre habitat intérieur et aussi en extérieur, et donc se diffuser sur l'ensemble du territoire et impacter l'ensemble des populations.

La métropole de Grenoble a mis en place un plan de changement de poêles à bois. C'est utile. Est-ce qu'il faut aller plus loin ?

Il y a un fond "air-bois" porté par le pays Voironnais, la métropole de Grenoble et le Grésivaudan, donc sur un territoire assez large et qui permet d'accompagner les citoyens pour remplacer leurs équipements de chauffage au bois. C'est un accompagnement intéressant financièrement, de l'ordre de 2.000 € et qui permet justement cet accompagnement. Pour aller encore plus loin, il faut encore qu'on accentue ce remplacement des équipements de chauffage au bois pour pouvoir continuer à se chauffer au bois parce que cela reste un mode de chauffage qu'on considère neutre en gaz à effet de serre. Par contre, en impacts sur la santé de façon locale, comme il émet des particules fines, il faut continuer à pouvoir se chauffer "proprement" au bois. Cela émettra toujours des particules fines mais l'idée est d'en émettre le moins possible.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et le trafic routier représente quoi en termes d'émissions ? Une zone à faible émission (ZFE) est en préparation à Grenoble, avec des restrictions pour les véhicules les plus polluants. Ça aussi, c'est utile en termes d'émissions ?

Alors oui, c'est très utile. Le trafic routier est principalement responsable des émissions d'oxyde d'azote et aussi en partie des particules fines. Ces dernières années, on a une forte amélioration parce que le parc roulant de véhicules s'améliore. On a des véhicules qui émettent de moins en moins de polluants, alors qu'on parcourt de plus en plus de kilomètres. Et donc ces zones à faible émission ont vocation justement à limiter l'accès sur les territoires les plus habités, avec les zones de concentrations les plus importantes, aux véhicules les plus polluants. Il y a déjà une ZFE en place pour les véhicules utilitaires légers, les poids lourds et il y a une ZFE en réflexion sur les véhicules particuliers parce qu'on est soumis sur Grenoble à la loi "climat et résilience" qui impose la mise en place d'une zone à faible émission sur Grenoble comme sur un bon nombre de villes en France et en Europe. Il y a déjà 250 zones à faibles émissions en Europe, donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est nécessaire pour pouvoir continuer à améliorer la qualité de l'air, baisser ses émissions d'oxyde d'azote et de particules pour respirer un air plus sain.

Pour voir la qualité de l'air en temps réel, comment peut-on faire ? Vous avez des outils pour ça ?

Oui, nous diffusons un indice de qualité de l'air chaque jour pour chaque commune de la région, sur notre site internet Atmo Auvergne Rhône-Alpes.fr mais aussi sur l'application "Air to Go" que vous pouvez télécharger. Ça vous permet chaque jour de connaître la qualité de l'air et de savoir comment adapter vos comportements, à la fois pour limiter votre impact sur les émissions de polluants, mais aussi pour protéger votre santé. Par exemple, choisissez plutôt d'aller faire votre footing les jours où la qualité de l'air est bonne et non pas les jours où la qualité de l'air est mauvaise voire très mauvaise...