Pollution à l’Île Maurice : le navire s'est scindé en deux

Le Wakashio, un vraquier japonais échoué sur les récifs de l’Île Maurice depuis fin juillet, s'est scindé en deux ce samedi après-midi selon plusieurs médias locaux. D'après le Mauricien, la partie avant devrait être coulée au large de Maurice, "à au moins 1 000 kilomètres". La partie arrière, qui contient toujours des hydrocarbures, doit encore être sécurisée.

Le 8 août dernier, la France avait annoncé l'envoi d'équipes et de matériel depuis La Réunion, pour venir en aide aux autorités mauriciennes.

Encore 100 tonnes de fioul dans le bateau

Le vraquier transportait 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel. Une semaine après l'accident, entre 800 et 1.000 tonnes de fioul s'étaient échappées du bateau et ont souillé les côtes de l'île.

Mercredi soir, les autorités mauriciennes ont annoncé que tout le fioul contenu dans les réservoirs avait été pompé et qu'il n'en restait plus que 100 tonnes sur le bateau, notamment dans la cale. Mais deux jours plus tard, vendredi, du fioul a recommencé à s'écouler du bateau échoué depuis trois semaines.

Du matériel supplémentaire destiné à contenir cette nouvelle fuite a été envoyé sur place et un bateau spécialisé dans la lutte antipollution a été mobilisé. Le ministre français des Outre-mer, Sébastien Lecornu, doit se rendre sur place ce dimanche.