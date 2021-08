Alerte à la pollution à l'ozone sur l'Isère et Lyon

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La Préfecture de l'Isère a placé le Nord-Isère, la vallée du Rhône, le bassin grenoblois et la zone alpine Isère en vigilance jaune au vu des températures très élevées attendues sur une bonne partie du territoire ce jeudi 12 août -35°C sous abri- avec des des vents faibles et du Sud qui constituent un facteur aggravant. Le seuil d'information et de recommandations risque d'être dépassé sur toutes ces zones et sur le bassin lyonnais.

Des poussières du désert attendues dans la région

De plus, un épisode de poussières désertiques devrait également toucher la région et contribuer à la dégradation de la qualité de l'air, selon le réseau Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 13 août, les conditions météorologiques estivales vont se maintenir et les concentrations d'ozone seront encore élevées.

Des recommandations pour protéger la population et limiter les sources de pollution

Pour protéger la population des effets du pic de pollution et réduire les sources de pollution, voici les recommandations du préfet de l’Isère destinées aux personnes sensibles et vulnérables :

Éloignez-vous des grands axes routiers aux périodes de pointes ;

Éloignez vos enfants de la pollution automobile ;

Abaisser sa vitesse de 20km/h sur les axes supérieurs à 90km/h ;

Abaisser sa vitesse à 70 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

Utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants : vélo, transports en commun, covoiturage,

S’abstenir de circuler avec un véhicule antérieure au 1er janvier 2006.

Et pour les entreprises