Pollution : à Menton, la baignade de nouveau autorisée sauf sur la plage de Gorbio

La mairie de Menton annonce ce vendredi après-midi la levée de l'interdiction de baignade

𝗟𝗲𝘃𝗲́𝗲 𝗱’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗶𝗴𝗻𝗮𝗱𝗲

"Suite à la détection d’une pollution, dimanche 4 juin, dans les eaux de mer entre le Casino et le jardin Elisée-Reclus, des analyses ont été effectuées et un nettoyage du plan d'eau a été entrepris. Les résultats obtenus permettent désormais d'autoriser la baignade sur les plages du Careï et de Borrigo. Toutefois, la plage du Gorbio, située en bas du rond-point de l'Union, reste actuellement interdite à la baignade, la qualité de l'eau n'étant pas revenue à la normale."