Une avarie sur la canalisation principale du réseau qui collecte les eaux usées de Montivilliers (Seine-Maritime) et des communes autour a été constatée. La pêche, le ramassage de poissons dans la Lézarde sont notamment interdits jusqu'à ce lundi.

Pollution à Montivilliers : la pêche et le ramassage de poissons interdits dans la Lézarde

La pêche et le ramassage de poissons sont interdits dans la Lézarde jusqu'à ce lundi. (photo d'illustration)

Une avarie sur la canalisation principale du réseau qui collecte les eaux usées de Montivilliers (Seine-Maritime) et des communes autour a été constatée. Conséquences, la pêche et le ramassage de poissons dans les cours d’eau de la Lézarde sont interdits, notamment sur les communes de Montivilliers et d'Harfleur.

Interdiction d'utiliser l'eau de la Lézarde

Le préfet de la Seine-Maritime a également, par mesure de précaution, interdit l’accès aux berges de la Lézarde et l’usage de son eau autant pour des usages domestiques (arroser son potager avec l’eau de la Lézarde) que pour l’abreuvement du bétail.

Après l'incident, l'entreprise Véolia a mis en place un dispositif de pompage en amont de la canalisation endommagée par des rotations de camions hydrocureurs. Ce dispositif, notamment, a permis d'éviter le déversement d'eaux usées dans le milieu naturel. Mais des débordements ponctuels ont été observés dans des fossés à proximité de la Lézarde.

Des prélèvements et des analyses doivent être effectués ce dimanche en amont et en aval de la zone où les débordements ont été constatés. Elles doivent permettre d'évaluer la pollution de l'eau.