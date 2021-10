Pollution à Paris : "On veut aider les automobilistes" assure le délégué spécial à la Région Île-de-France

La qualité de l'air à Paris s'améliore d'année en année. Entre 2013 et 2020, la capitale est passée de 50 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air à 20 microgrammes. Du mieux, donc, mais "on fait encore beaucoup de choses" assure Olivier Blond, délégué spécial à la lutte contre la pollution de l'air à la Région Ile de France. A l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air, il était l'invité de France Bleu Paris ce matin.

Des aides pour les commerçants et les franciliens qui veulent passer à la voiture électrique

L'une des principales causes de la pollution de l'air reste la voiture. Essence ou diesel, elle rejette de nombreuses particules fines. Alors la région veut inciter les automobilistes à passer à l'électrique ou à l'hydrogène. "Aider les usagers à aider des voitures plus propres c'est productif : on aide les artisans et commerçants à acheter des utilitaires plus propres, tout comme les franciliens qui n'habitent pas dans la ZFE (zone de faible émission) mais qui y travaillent" assure Olivier Blond. "On cherche à aider concrètement les automobilistes sur le terrain". Une aide qui va de 1.500 à 6.000 euros selon son revenu fiscal de référence, pour l'achat d'un véhicule électrique ou hydrogène jusqu'à 40.000 euros.

La région Île-de-France est toujours opposée aux actions de la maire Anne Hidalgo pour réduire la place de la voiture dans Paris. _"On ne cherche pas des effets hostiles aux automobilistes_, on cherche à les aider" précise le délégué spécial de la région.

Nouvelles technologies dans le métro

Les transports en commun eux aussi participent à détériorer la qualité de l'air. En poste à Airparif, Olivier Blond dénonçait le manque d'actions de la part de la RATP. "Maintenant, ça avance encore trop lentement mais il y a des choses qui se passent : il y a de nouveaux capteurs de particules dans le métro, mais surtout ont veut mettre en place de nouvelles technologies". Parmi elles, des purificateurs d'air dans les stations, et des aspirateurs à pollution sur les rames. "Ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on va les déployer."

En hiver, autre source de ollution : le chauffage au bois qui peut représenter jusqu'à plus de la moitié de la pollution de l'air à Paris. "Avec la hausse du prix du gaz et de l'électricité, on ne veut pas pénaliser les citoyens" explique Olivier Blond. "On a mis en place une aide pour s'équiper de systèmes de chauffage sans bois, mais pour le moment on ne veut pas l'interdire".