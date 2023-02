Pollution : activation de la procédure information-recommandation dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère

Il fait beau et il fait froid. C'est le cocktail idéal pour une pollution hivernale aux particules fines issues de certains chauffages et des pots d'échappements. La procédure d'information-recommandation est déclenchée sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère.