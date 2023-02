Pollution atmosphérique : Grenoble attaque l'État, Éric Piolle dénonce une inaction et un manque d'ambition

Éric Piolle a annoncé jeudi que la ville de Grenoble avait déposé devant le tribunal administratif le 16 février dernier un recours en annulation contre le 3e "Plan de protection de l'atmosphère" adopté le 16 décembre 2022 par la préfecture de l'Isère.

Éric Piolle le maire de Grenoble estime que l'État manque d'ambition dans ce domaine de la lutte contre la pollution atmosphérique et dénonce l'inaction de ce dernier. Et il justifie son action : ce plan "n’atteint pas les objectifs que nous nous sommes donnés. On peut gagner trois mois et demi d’espérance de vie en atteignant les seuils de l’organisation mondiale de la santé (OMS), on peut réduire nos maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, l’asthme, plein de maladies, réduire les inégalités sociales (parce que ce sont des maladies qui touchent en premier ceux qui vivent le long des axes routiers). (....) Nous demandons juste à vivre dans un air sain nous devons clairement agir plus vite."

Normes de l'OMS

"Le problème du PPA3 c’est que il ne va même pas répondre aux normes réglementaires pour certains polluants, abonde Pierre-André Juven, adjoint à la santé. Et par ailleurs il y a un problème majeur, c’est que ces normes sont en cours de révision par l’Union européenne et il y a fort à parier qu’elles sont amenées à évoluer. Donc le fait que le plan de protection de l’atmosphère ne prenne pas en compte l’évolution à venir des normes et des valeurs réglementaires pose une vraie question. D’ici un an ou deux ans ce PPA pourrait être caduque... et un peu de prudence de la part de l'Etat, ça aurait été de prendre en compte les valeurs et de se fixer des objectifs ambitieux. Parce qu'encore une fois ce sont des enjeux de santé publique majeurs."

"Ce sont les référentiels de l'OMS qui doivent faire foi pour la santé publique" estime aussi Tony Renucci, directeur général de l'association Respire qui a réalisé des études sur l'agglomération grenobloise; mettant au jour le niveau élevé (au sens de l'OMS) de la pollution des écoles aux abords des établissements scolaires.

"Une démarche menée sur plusieurs années, partagée avec de nombreux acteurs"

La Préfecture de l'Isère de son côté dit prendre acte de ce recours devant la justice administrative. Et précise dans communiqué que "le PPA est une démarche menée sur plusieurs années, partagée avec de nombreux acteurs et avec des objectifs ambitieux rappelés lors de sa signature le 16 décembre 2022. C'est un outil réglementaire et opérationnel majeur pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons, réduire les risques de la pollution sur notre santé et sur l’environnement."