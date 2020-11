Pollution atmosphérique dans le Bas-Rhin : levée des mesures d'urgence jeudi

L’épisode de pollution atmosphérique qui a débuté lundi dans le Bas-Rhin se termine jeudi 12 novembre, annonce mercredi la préfecture. Selon les prévisions de Météo-France, un vent de sud se lèvera au cours de la matinée et fera tomber l’inversion de températures. Les conditions atmosphériques seront donc plus favorables à une bonne dispersion des polluants. Les niveaux de particules devraient baisser et rester sous le seuil d'information et de recommandation.

Les mesures d’urgence liées à la pollution atmosphérique mises en place par arrêté préfectoral ne seront donc pas reconduites. La vitesse était abaissée de 20 km/h sur les routes. Dans l'Eurométropole de Strasbourg, les trams et bus étaient gratuits.