Pollution atmosphérique : vitesse réduite de 20 km/h et bus gratuits dans l'agglomération d'Annecy

L'épisode de pollution de l'air se poursuit, soyez vigilants. La Savoie et une partie de la Haute-Savoie sont désormais en vigilance orange en raison d'un phénomène de pollution aux particules fines et à l'ozone . La vallée de l'Arve est elle en vigilance jaune. Parmi les mesures à adopter, il faut lever le pied et réduire sa vitesse de 20km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90km/h).

Bus gratuits sur le Grand Annecy

En raison de cet épisode de pollution, le Grand Annecy annonce également que les bus de la SIBRA seront gratuits à compter de ce mercredi, une mesure prise pour limiter au maximum le trafic routier, qui restera en vigueur jusqu'à la fin de l'épisode de pollution. Sur Annecy, la vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans le centre-ville (voir périmètre sur la carte ci-dessous).

Sur Annecy, la vignette Crit'Air est obligatoire pour circuler dans le centre-ville - Aucun

Voici les mesures réglementaires en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode de pollution en Savoie et Haute-Savoie

Résidentiel

• Interdiction d’utiliser des chauffages individuels au bois d’appoint ou d’agrément (cheminées, poêles...)

• Réduction de la température de chauffage des bâtiments à 18 °C

• Interdiction du brûlage des déchets et de l’écobuage : les éventuelles dérogations sont suspendues (cette interdiction s’applique également aux agriculteurs et entreprises d’espaces verts)

• Interdiction des feux d’artifice

• Interdiction d’effectuer des travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques (tonte pelouse, taille-haies, etc.)

• Interdiction d’utiliser des barbecues à combustible solide

Transports

• Abaissement de la vitesse de 20 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h)

• Abaissement de la vitesse à 70 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 80 km/h)

• Mise en place de la circulation différenciée pour les poids lourds : autorisation de circulation pour les seuls poids lourds munis d’un certificat de qualité de l’air (PL Euro I et II ou antérieurs interdits)

• Mise en place de la circulation différenciée pour les véhicules légers sur un périmètre défini : seuls les véhicules munis d’un certificat de qualité de l’air (vignette Crit’Air) sont autorisés à circuler à Annecy à l’intérieur de l’anneau de distribution

• Renforcement des contrôles de pollution des véhicules

• Réduction du temps d’entraînement et d’essai des compétitions de sports mécaniques

Industries et entreprises

• Les prescriptions particulières de réduction des émissions prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) en cas d’alerte à la pollution de niveau 1 sont activées par les exploitants (Alpin Pellet, Ugitech, OCV, et SCDC pour la Savoie)

• Report des opérations émettrices de polluants (composés organiques volatiles, particules fines et oxydes d’azote) à la fin de l’épisode de pollution

• Réduction des activités génératrices de poussières sur les chantiers (démolition terrassement) et mise en place de mesures compensatoires (arrosage)