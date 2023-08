Pollution au plomb : les espaces verts des écoles d'Evin-Malmaison en train d'être assainis

C'est une étape symbolique mais c'est un premier pas à Evin-Malmaison : après le scandale de contamination au plomb par l'usine Metaleurop de Noyelles-Godault et la découverte de sept cas de saturnisme chez des enfants en septembre 2022 ( après l'enquête de Vert de rage diffusée sur France 5 ), les écoles d'Evin-Malmaison sont en train d'être dépolluées des terres contaminées.

L'Ademe, l'agence de la transition écologique, est chargée des travaux, sur décision de la sous-préfecture, pour les trois établissements de la commune, regroupant 550 élèves. Les travaux ont commencé pendant les vacances d'avril pour une des écoles, et se poursuivent tout cet été pour les deux autres.

Toutes les terres pas au-dessus des seuils

Dans la cour bitumée de l'école Méresse, les pelleteuses sont en action. "À tous les endroits où la terre est polluée, c'est décaissé sur 50 centimètres de profondeur, explique Albert Lieval, l'adjoint aux travaux. Et on remet de la terre propre sur 50 centimètres." Cette école va pouvoir récupérer un espace pour faire un jardin pédagogique.

Derrière l'école Méresse d'Evin-Malmaison, les enfants vont pouvoir récupérer un espace pour faire un jardin pédagogique. © Radio France - Theo Boscher

Mais seules les zones où des teneurs en plomb supérieures à 300 microgrammes/kg de terre ont été détectées seront dépolluées. Ce qui donne lieu à des situations surprenantes à l'école Dolto, regrette l'adjoint à l'environnement, Bertrand Fauquembergue : "À un endroit, on va dépolluer et à un autre on ne va pas le faire alors qu'ils sont espacés d'à peine trente mètres et qu'il y a un toboggan !"

Le maire d'Evin-Malmaison a décidé d'interdire l'accès à cette zone. Mais, contactée, la préfecture du Pas-de-Calais indique qu'un revêtement souple sera mis en place, à cet endroit.

Aller plus loin que les écoles ?

"C'est une avancée, salue Bruno Adolphi, président de l'association Pour l'Intérêt Général des Evinois. Mais les enfants joueront sur un terrain propre à l'école mais ils seront sur un terrain pollué, une fois rentrés chez eux. Cherchez l'erreur !"

Albert Lieval et Bertrand Fauquembergue, deux adjoints d'Evin-Malmaison, supervisent les travaux de dépollution des écoles de la commune du Pas-de-Calais. © Radio France - Theo Boscher

Le sujet de la contamination au plomb reste sensible chez les Evinois. "Au moment des travaux dans l'école Blum, une femme m'a agressé au téléphone parce qu'on remuait les terres et qu'on faisait de la pollution à côté de chez elle, s'indigne Albert Lieval. Ce n'est pas la faute de la municipalité et nous souhaitons que tous les endroits collectifs soient dépollués et pris en charge, mais c'est énorme."

D'autant que les travaux de décaissement ont entrainé la chute d'un mur et la découverte d'amiante, ces travaux supplémentaires seront aux frais de la commune. Deux écoles sont aussi concernées à Courcelles-lès-Lens (écoles Delaby et Condorcet). En tout, ce sont 2 000 tonnes de terres qui doivent être retirées, et 3000 mètres carrés de surface assainis de cette pollution au plomb.

Les terres polluées au plomb de l'école Meresse d'Evin-Malmaison sont placées dans des bennes. © Radio France - Theo Boscher

La préfecture du Pas-de-Calais se félicite d'avoir pu retirer près de 20 000 tonnes de terre polluée dans le secteur de l'ancienne usine Métaleurop, fermée en 2003.