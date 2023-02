Pollution aux granulés plastiques sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval : le maire a porté plainte contre X

"J'espère que ça nous permettra de savoir d'où vient la pollution pour ne plus que ça se reproduise", explique François Auber, le maire de Saint-Jouin-Bruneval. L'élu a porté plainte contre X ce mardi matin en Gendarmerie, après la découverte d'une importante quantité de granulés en plastiques industriels sur la plage de sa commune vendredi dernier. L'État a également déposé plainte contre X fin janvier après des pollutions similaires sur les pointes du Finistère, du Cotentin, en Loire-Atlantique et Vendée. Un enquête est ouverte par Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

Les pastilles en plastique ont été découvertes vendredi après-midi à l'occasion d'une marée basse. "Il y avait une bande d'environ 20 à 30 centimètres de large sur une longueur de plus d'un kilomètre", raconte François Auber. C'était impressionnant". La marée montante a emporté la plupart des granulés, mais son équipe municipale accompagnée de bénévoles ont pu en récolter une partie tout au long du week-end.

"On en retrouve régulièrement dans nos collectes de déchets", raconte Marie Vendenhaute, adjointe au maire de Saint-Jouin-Bruneval. Mais une telle quantité, c'est du jamais-vu". Les granulés en plastique, utilisés comme matière à transformer pour l'industrie font la taille de billes de polystyrène, les ramasser est "mission impossible", confie l'élue.

La même pollution que sur les côtes atlantiques et en Bretagne ?

Depuis mi-janvier, des pollutions similaires ont été constatées sur les pointes du Finistère, du Cotentin, en Loire-Atlantique et Vendée. Une enquête est ouverte par Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord. "Elles pourraient venir du même container", explique Véronique Magnin, porte-parole de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

"Mais remonter à la pollution risque d'être très compliqué, explique Véronique Magnin. Les nappes de carburant en mer sont plus facilement traçables car elles restent à la surface, ici, les billes tombent au fond de la mer, et on ne peut pas les suivre".

L'État a déposé plainte

Hervé Berville, le secrétaire d’État à la Mer, a indiqué que l'état a adressé mardi une plainte contre X à la suite de cette pollution, auprès du procureur de la République de Brest. Les maires de Pornic, La Bernerie-en-Retz, des Sables-d'Olonne ont déjà porté plainte en janvier dernier. Tout comme Le Conseil régional des Pays de la Loire.