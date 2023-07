Pollution aux hydrocarbures à Tarascon-sur-Ariège, au sud de Toulouse

La préfecture de l'Ariège signale ce mardi 25 juillet 2023 une pollution aux hydrocarbures à Tarascon-sur-Ariège, 100km au sud de Toulouse. "Suite à la fuite d’une machine-outil dans l’entreprise Aluminium Sabart, un déversement d‘environ 300 litres d’hydrocarbures s’est produit, en début d’après midi", précise le communiqué. Les hydrocarbures se sont déversés dans la rivière Vicdessos. Cette usine est une fonderie, qui transforme de l'aluminium pour des acteurs de l'aéronautique, de la défense et du spatial.

Baignade et pêche interdites

La fuite a été rapidement stoppée, assurent les services de l'Etat. Des mesures ont été prises contre les risques de pollution : barrage flottant et début de traitement des sols. A cette heure, aucune mortalité de poisson n’a été constatée. Mais par mesure de précaution, la baignade, les activités nautiques et la pêche sont interdites jusqu’à nouvel ordre entre Tarascon-sur-Ariège et Mercus.