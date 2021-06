Pollution aux hydrocarbures au large de la Corse : le risque de marée noire écarté

Les nouvelles sont plutôt rassurantes ce dimanche matin en Corse. L'Île de Beauté était menacée par une nappe de pollution aux hydrocarbures depuis vendredi. Dans un communiqué publié samedi soir, la préfecture maritime de la Méditérrannée déclare que "les deux nappes d’hydrocarbures, initialement observées à 5 nautiques des côtes, sont maintenant morcelées et s’éloignent progressivement des côtes".

"On écarte jamais tous les risques. Néanmoins, on est beaucoup plus confiants ce dimanche matin, d'abord parce que la pollution s'éloigne des côtes alors qu'elle était encore hier soir à 15 km des côtes, c'est donc quelque chose de très positif" a déclaré sur France Info Christine Ribbe, capitaine de vaisseau, porte-parole du préfet maritime de Méditerranée.

La pollution est maintenant extrêmement morcelée avec une nappe en surface qui s'est fragmentée et des boulettes qui sont de plus en plus petites et de plus dispersées. - Préfecture Maritime

Trois à quatre tonnes d'hydrocarbures ont été récupérées par les équipes de la préfecture samedi soir, qui vont continuer à travailler encore ce dimanche. Un travail de fourmi précise Christine Ribbe, "la pollution est maintenant extrêmement morcelée : on a une nappe en surface qui s'est fragmentée, et des boulettes qui sont de plus en plus petites et de plus dispersées. Le travail aujourd'hui va être un travail de fourmi. On va aller dans tous les petits endroits où l'on détecte encore de la pollution. Ce qu'il reste à évacuer est très difficile à évaluer : ce que l'on voit, c'est ce qui est en surface. Or on sait qu'il peut y avoir des hydrocarbures entre deux eaux, avec une densité plus forte. Je pense qu'on a récupéré hier une partie non congrue, et une partie de la pollution va aussi se diluer un petit peu avec des émulsions qui mettront moins en danger à la fois l'environnement et les côtes".

Vendredi midi, une importante pollution aux hydrocarbures lourds a été repérée à neuf kilomètres des côtes insulaires. Un important dispositif antipollution avait immédiatement été mis en place.