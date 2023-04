Pollution aux hydrocarbures d'une partie de la rivière Mayenne entre Le Lion-d'Angers et Angers

La rivière Mayenne, au nord d'Angers, dans le Maine-et-Loire, est touchée sur plusieurs kilomètres par une pollution aux hydrocarbures.

Il pourrait s'agir d'un déversement accidentel en provenance d'un site industriel à proximité.

Des barrages filtrants ont été installés et opérations de pompage sont en cours indique sur les réseaux sociaux la mairie de Montreuil-Juigné. Les activités nautiques et la baignade sont interdites. La préfecture du Maine-et-Loire a également pris un arrêté interdisant, jusqu'au 21 avril, la pêche et la consommation du poisson pêché dans le secteur touché par la pollution.